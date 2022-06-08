Июнь, 08 в 17:49

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые инвестиционные ограничения, запрещающие американцам покупать российские акции и облигации.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Министерство финансов США.

Запрет является шагом властей Соединенных Штатов по усилению финансового давления на Россию в ответ на вторжение российских войск в Украину.

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Согласно новому решению, американским инвесторам запрещено покупать “как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации”.

До сих пор американцы могли покупать российские акции и облигации, которые менялись на вторичных рынках.

Американцам по-прежнему будет разрешено продавать российские акции и облигации, но только “лицу, не являющемуся гражданином США”, говорится в сообщении американского казначейства.

При этом американцы не обязаны избавляться от российских ценных бумаг и могут продолжать владеть ими, говорится в сообщении.

Американские инвесторы также могут вкладывать средства в американские фонды, владеющие российскими ценными бумагами, при условии, что эти российские ценные бумаги не составляют большую часть активов фонда.

Ранее Вашингтон ввел новые санкции против ряда высокопоставленных россиян, среди которых – владелец Северстали Алексей Мордашов и члены его семьи (и связанные с ним компании), виолончелист и друг президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин с женой, а также – спикер российского МИД Мария Захарова.