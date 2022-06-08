Минсоцполитики собрало дайджест для украинцев об особенностях пребывания в 154 странах
Министерством социальной политики Украины собрана в один удобный документ полезная официальная информация об особенностях пребывания в 154 государствах.
Она будет полезна украинцам, которые планируют временно покинуть Украину или уже выехали за границу. В ведомстве отметили, что данные будут постоянно проверяться и обновляться.
Чтобы ознакомиться с официальной информацией о помощи, предоставляемой странами для граждан Украины, следует перейти по ссылке https://dopomoga-poruch.com/.
Какую информацию украинцы могут узнать на сайте?
- информация о получении статуса на территории других государств гражданами Украины;
- вопросы обеспечения жильем;
- вопросы обеспечения финансовой помощью;
- медицинские вопросы;
- вопросы образования;
- вопросы трудоустройства;
- информация о регистрационных центрах для перемещенных из Украины лиц и другая полезная информация.
Отмечается, что соответствующий дайджест от Минсоцполитики Украины разработан с целью информирования граждан Украины, которые планируют или были вынуждены покинуть постоянное место жительства в связи с военными действиями России против Украины.
Из-за полномасштабной войны в Украине множество людей нуждаются в дополнительной денежной помощи. Благотворительный проект $1KProject оказывает финансовую помощь украинским семьям, понесшим потери из-за войны, которую Россия развязала против Украины. Факты ICTV рассказывают, что предполагает это пособие и как его получить.