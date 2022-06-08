Июнь, 08 в 17:35

Мэрия Вильнюса единогласно приняла решение убрать с военного кладбища Антакальнис гранитную скульптуру, изображающую шестерых советских солдат.

В понедельник попечительский совет Департамента культурного наследия принял решение снять стеллы с учета важных культурных ценностей, в частности из-за того, что они напрямую не связаны с конкретными захоронениями.

По словам мэра Вильнюса Ремигиуса Шимашюса, захоронения советских военных в этом месте уже нет, и это решение назревало уже 30 лет.

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— Сегодня мы можем поставить точку в этой истории: в понедельник мы получили от CRD подтверждение, что эти стеллы не имеют отношения к захоронениям, не имеет отношения к надгробиям. Получив такое объяснение, мы можем переместить стеллы, – сказал мэр Шимашюс.

Он подчеркнул, что нельзя обойти тот факт, что “советская власть очень своеобразно относилась к общественным просторам”.

— На самом деле советы так и делали — создавали скверы на кладбищах и хоронили людей на площадях, — добавил городской голова Вильнюса.

Он заверил, что стеллы переместят, не повредив их, и не исключено, что разделят на сегменты. По подсчетам коммунальной компании Вильнюса, все процедуры переноса стелл могут длиться до полутора месяцев.

По словам Шимашюса, многие украинцы, которые воевали со стороны СССР, были похоронены на Антакальнисском кладбище во время Второй мировой войны, но в условиях нынешнего российского вторжения это “дополнительный мотив” отказаться от этого советского идеологического признака.

Гранитный монумент является традиционным местом празднования 9 мая для сторонников советско-российского взгляда на историю Второй мировой войны. Военный мемориал на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. Шесть стелл советским солдатам установили в 1984 году.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины в Литве активизировались инициативы по демонтажу советских памятников в разных местах, благодаря упрощенной процедуре по ним.

Источник: BNS

Фото: Wikipedia/Cmapm