Для сокращения доходов РФ: страны G7 обсуждают лимиты цен на российскую нефть

Июнь, 09 в 13:20

Страны Большой семерки обсуждают лимиты на стоимость российской нефти. Это одно из экономических средств, направленных на сокращение доходов страны-агрессора Российской Федерации, заявил президент США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что группа Макфола-Ермака предлагает в качестве одного из вариантов ограничения импорта нефти использовать специальный временный режим:

регулируемый налог на импорт российской нефти;

контролируемый режим продажи и покупки;

специальный эскроу-счет (или условный счет хранения), на который будут направляться средства от российского импорта;

отдельные механизмы стоимости каждой категории нефти и нефтепродуктов.

Он также отметил, что Европарламент рекомендовал предоставить Украине оружие в соответствии с потребностями, высказанными нашей страной, а также статусом кандидата в члены ЕС. За соответствующее решение проголосовали 438 евродепутатов, сказал Ермак.

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