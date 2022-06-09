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Для сокращения доходов РФ: страны G7 обсуждают лимиты цен на российскую нефть

Юля Захарченко, редактор ленты
Для сокращения доходов РФ: страны G7 обсуждают лимиты цен на российскую нефть
Фото: Офис президента

Страны Большой семерки обсуждают лимиты на стоимость российской нефти. Это одно из экономических средств, направленных на сокращение доходов страны-агрессора Российской Федерации, заявил президент США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что группа Макфола-Ермака предлагает в качестве одного из вариантов ограничения импорта нефти использовать специальный временный режим:

  • регулируемый налог на импорт российской нефти;
  • контролируемый режим продажи и покупки;
  • специальный эскроу-счет (или условный счет хранения), на который будут направляться средства от российского импорта;
  • отдельные механизмы стоимости каждой категории нефти и нефтепродуктов.

Он также отметил, что Европарламент рекомендовал предоставить Украине оружие в соответствии с потребностями, высказанными нашей страной, а также статусом кандидата в члены ЕС. За соответствующее решение проголосовали 438 евродепутатов, сказал Ермак.

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