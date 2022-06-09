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Ракеты Bozok к беспилотникам Bayraktar TB2: Турция запустила серийное производство

Валентина Летяк, редактор ленты
турецький безпілотник Bayraktar
Фото: Depositphotos

На оборонных предприятиях Турции запустили массовое производство миниатюрных боеприпасов с лазерным наведением Bozok, совместимых с украинско-турецким беспилотником Bayraktar TB2.

– Украина является идеальной средой и предоставляет возможности для тестирования, – так в Минобороны Украины прокомментировали начало производства новых боеприпасов к БПЛА.

 

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Bozok – боеприпас нового поколения для ударных беспилотников с лазерной наводкой уже прошел несколько успешных боевых испытаний.

Ракета, наводимая на цель лазерным лучом, была разработана в Институте исследований и развития оборонной промышленности SAGE при Совете по научно-техническим исследованиям Турции TÜBİTAK.

Bozok весит 16 кг, имеет диаметр 120 мм и длину 80 см, что позволяет обеспечить ее совместимость с БПЛА, где вес имеет важное значение.

Она легче бомб MAM-L, которые являются частью семейства малогабаритных боеприпасов с лазерной полуактивной головкой самонаведения, которые, в частности, используются ударными дронами Bayraktar TB2.

Также разработчик увеличил дальность действия ракеты с 9 км до 15 км, и это не предел.

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