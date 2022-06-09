Июнь, 09 в 14:43

Американские военные разработали план по обучению взвода украинских солдат пользоваться современной реактивной артиллерии залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на заявление главу Объединенного комитета начальников штабов, генерала армии Марка Милли.

Переброска дополнительной реактивной артиллерии в Украину из существующих запасов армии или корпуса морской пехоты США также потребует одобрения администрации Байдена.

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По словам Милли, рациональная и продуманная программа подготовки украинских военных повысит эффективность использования РСЗО HIMARS.

— Было бы бесполезно просто бросить эту систему оружия в бой. Военные должны быть обучены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как высокоточную систему, — сказал Милли.

Напомним, что администрация Байдена в прошлом месяце одобрила передачу Украине четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142, широко известных как HIMARS, и после того, как Великобритания заявила, что направит три реактивные системы залпового огня M270, которые выполняют аналогичную функцию.

По словам Милли, британцы также будут тренировать украинские взводы.

Американский генерал отмечает, что российская армия продемонстрировала, что она превосходит украинскую артиллерию по вооружению и дальности поражения.

Войска США разработали ускоренную программу обучения для украинских солдат, которые уже имеют опыт обращения с другими видами артиллерии. Это делается потому, что не придется наших военных обучать с нуля.

— У украинцев очень хорошие артиллеристы. Очень хорошие артиллеристы. Они отлично владеют артиллерией. Но они использовали системы советской эпохи, а затем перешли на другие [западные] системы, — сказал Милли.

США уже поставили Украине десятки гаубиц M777, артиллерийских орудий, которые обычно стреляют 155-мм снарядами на расстояние до 40 км. Милли сказал, что украинские силы использовали это оружие с большим успехом. Тем не менее Украина остро нуждается в артиллерийских системах большей дальности.