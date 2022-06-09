Июнь, 09 в 19:39

США и их союзники ищут способы ограничить дальнейший рост мировых цен на нефть, пытаясь сбалансировать усилия по сокращению доходов России от продажи энергоносителей и защитить мировую экономику от возможной рецессии.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США участвуют в “чрезвычайно активных” переговорах с европейскими союзниками о попытках сформировать объединение покупателей и установить предельную цену на российскую нефть.

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— Цель переговоров — сохранить доступность российской нефти на мировых рынках для таких покупателей, как Индия и Китай, что могло бы помочь стабилизировать цены, которые уже находятся на уровне, примерно вдвое превышающем допандемический, — пишет издание.

В то же время, преследуется цель создать механизм, который западные страны могли бы использовать для ограничения доходов России от продаж энергоносителей.

— Я думаю, что мы хотим сохранить приток российской нефти на рынок, чтобы сдержать мировые цены и попытаться избежать скачка, который вызовет мировую рецессию и поднимет цены на нефть… Но абсолютно точно цель состоит в том, чтобы ограничить доходы, поступающие в Россию, — сказала министр Йеллен.

Ранее Европейский Союз и США уже ввели запрет на импорт российской нефти после вторжения в Украину, и ЕС также продвигается вперед с запретом на страхование поставок российской нефти. Поскольку европейские компании импортируют гораздо больше российской нефти, а также отправляют и страхуют большую ее часть по всему миру, их шаги имеют более серьезные последствия для мировых цен.

Министр Йеллен считает, что действия ЕС могут значительно повысить мировые цены на нефть, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются разработчики глобальной политики, пытаясь одновременно наказать Россию и ограничить ущерб для мировой экономики.

Идея, обсуждаемая в рамках Группы семи (G7), заключается в том, чтобы обратиться к страховщикам и попытаться установить предельные цены, отмечает WSJ.

— Поставки нефти часто страхуются компаниями в ЕС или Великобритании, и чиновники изучают возможность того, чтобы эти страховщики покрывали только поставки российской нефти в неевропейские страны, которые подпадают под ограничение цены, — пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждени.

По словам собеседников WSJ, такой шаг будет создаваться таким образом, чтобы соответствовать запрету ЕС на страхование в отношении РФ.

Параллельно с этим, американские чиновники из Министерства финансов совершают поездки в Великобританию и континентальную Европу для обсуждения санкций.

— Американские чиновники в администрации изучают способы стабилизации мировых цен на нефть и продолжают наказывать Россию, — цитирует издание высокопоставленного чиновника Минфина США.

По его словам, чиновники администрации президента США изучают детали безубыточных затрат для российских производителей нефти, а также способы доставки нефти.

В то же время, европейские чиновники говорят, что в рамках G7 продолжаются обсуждения того, как работать с США и другими странами, чтобы энергетические санкции имели глобальный эффект, не вызывая резкого роста цен на нефть и природный газ.

При это издание отмечает, что нет никаких признаков того, что ЕС пересмотрит санкции в отношении нефти и страхования, принятые им после нескольких недель трудных переговоров.

Некоторые аналитики ожидают, что действия ЕС надолго ограничат способность России производить и продавать нефть, что окажет значительное долгосрочное повышательное давление на мировые цены на нефть. По словам этих аналитиков, россияне сталкиваются с серьезными логистическими препятствиями при продаже больших объемов нефти в другие страны и в конечном итоге вынуждены закрывать скважины, когда у них заканчиваются запасы.

Россия, которая, по словам аналитиков, уже продает нефть со скидкой примерно в 30 долларов за баррель по сравнению с мировыми базовыми ценами, получает от ЕС около $10 млрд в месяц за сырую нефть и нефтепродукты, по данным Брюссельского аналитического центра Bruegel. До начала полномасштабного вторжения Россия экспортировала в ЕС примерно 2,5 миллиона баррелей сырой нефти в день.

— Мы считаем, что количество нефти, которое Россия может просто разместить в другом месте, несколько ограничено, — сказал президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли.

По его словам, российский экспорт может сократиться на 3 миллиона баррелей в день.

— Это потеря в мировом производстве нефти, — сказал он.

Даже более глубокое сокращение добычи в России может поднять цену на нефть в мире до $200 за баррель, что может привести к рецессии в большинстве стран мира, считает старший вице-президент по анализу компании Rystad Energy Клаудио Галимберти.

— Слишком быстрое сокращение российского производства может быть крайне пагубным, поэтому мы должны быть очень осторожны в этом вопросе… Существует очень хрупкое равновесие, и в тот момент, когда вы начинаете играть с ним, рынкам требуется некоторое время, чтобы найти другое равновесие. Это требует времени, и это может быть болезненно, — сказал он.

Значительный скачок мировых цен на нефть не только усилит инфляцию во всем мире, но и позволит России сохранить или даже увеличить чистый доход от продажи нефти, даже если она потеряет покупателей.

Некоторые аналитики считают, что Россия сможет адаптироваться к решениям ЕС и продолжит продавать аналогичное количество нефти на неевропейских рынках, что означает, что эмбарго ЕС в конечном итоге не сильно сократит денежные потоки России. Индия, в частности, уже увеличила закупки российской нефти после начала войны.

В то же время, установление предельной цены на российскую нефть через страховщиков в ЕС и Великобритании ограничит доходы, которые Россия может получить от этих других продаж. Другим вариантом установления предельной цены является использование вторичных санкций — шаг, который, по словам министра финансов США Йеллен, также обсуждается.

— Возможный режим вторичных санкций будет угрожать странам, в частности Индии и Китаю, потерей доступа к американским финансовым институтам, если они будут покупать российскую нефть по цене, выходящей за рамки установленных США параметров. Однако такой шаг несет дипломатические риски для США, как в отношении Индии и Китая, так и ЕС, который ранее сопротивлялся вторичным санкциям США, — пишет издание.

И хотя установление лимита через санкции на страхование может быть менее сложным с дипломатической точки зрения для США, цель преследуется аналогичная: найти способ продолжить продажу российской нефти, резюмирует издание.