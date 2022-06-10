Июнь, 10 в 0:50

Россия сейчас, возможно, получает больше доходов от продажи ископаемых видов топлива, чем незадолго до вторжения в Украину, поскольку рост мировых цен компенсирует влияние усилий Запада по ограничению количества продаж российских энергоносителей.

Об этом заявил советник Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн на слушаниях сенатского подкомитета по сотрудничеству в области Европы и региональной безопасности.

— Я не могу отрицать этого, — сказал Хохштайн в ответ на вопрос о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше денег на продаже сырой нефти и газа, чем за пару месяцев до начала войны.

Ранее Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились запретить импорт российской нефти и ввели санкции, чтобы наказать РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

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Хоть это и ограничило мировую торговлю российскими энергоносителями, это же способствовало резкому росту мировых цен на нефть и газ. Цены на нефть марки Brent в четверг достигли трехмесячного максимума и превысили 123 доллара США за баррель.

Амос Хохштайн сказал, что рост мирового спроса на нефть со стороны потребителей после пандемии был “намного больше и сильнее, чем кто-либо предсказывал”.

В то же время, Россия смогла продать больше грузов другим покупателям, включая крупных потребителей энергоресурсов — Китаю и Индии, предлагая их со скидкой по сравнению с нефтью другого происхождения.

Советник Госдепа считает, что, хотя российские продажи в Китай и Индию были со скидкой по сравнению с поставками из других стран, резкий рост цен на мировом рынке означает, что доходы России сейчас, скорее всего, будут выше.

Представитель США по вопросам энергетической безопасности сказал, что он попросил индийских чиновников не покупать слишком много российской нефти и добавил, что Соединенные Штаты не могут запретить закупки этой нефти, поскольку они не ввели вторичные санкции на эти продажи.

Американский чиновник Хохштайн считает, что существует “потолок” того, сколько нефти Индия будет покупать у России, однако он не уточнил, что имеет в виду.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к введению вторичных санкций против таких стран, как Индия, Амос Хохштайн сказал, что самое главное — это сокращение доходов России при одновременном смягчении последствий роста цен на топливо внутри страны и для союзников.

В то же время, он высоко оценил новые санкции ЕС, направленные на запрет страхования грузов, перевозящих российскую нефть.

— Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции для воздействия на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы … никто не наживался, — сказал он.

Хотя в прошлом году Россия обеспечивала около 45% природного газа ЕС, Хохштайн работает над снижением этой зависимости, поощряя перенаправление поставок в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Австралии.

Сокращение спроса на ископаемое топливо в Европе также поможет снизить зависимость от России, а Соединенные Штаты работают с частными компаниями США и другими странами над расширением использования в регионе умных термостатов для повышения эффективности отопления и охлаждения, сказал Хохштайн.

Источник: The Globe and Mail