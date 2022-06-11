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Нельзя доверять словам Путина, Россия сознательно использует голод как оружие – немецкий министр

Юля Захарченко, редактор ленты
Нельзя доверять словам Путина, Россия сознательно использует голод как оружие – немецкий министр
Фото: Depositphotos, Pexels

Блокируя украинские порты, Россия сознательно использует голод как оружие против мирных жителей, убежден министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

– Это особенно отвратительный вид войны, которую ведет Россия. Альтернативные маршруты стоят безумных денег. Украина не может полагаться на слова Путина без надежных, эффективных военных гарантий обеспечения безопасности украинских портов и кораблей. Я бы ни в коем случае не доверял словам Путина, он стал известным лжецом, – убежден немецкий министр.

Альтернативные пути экспорта зерна из Украины Оздемир обсудил с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

В мирное время Украина экспортировала примерно три четверти производимого зерна. По данным Еврокомиссии, около 90% этого экспорта было отгружено морем из черноморских портов Украины. Сейчас Россия блокирует доступ к украинским портам. В результате этого Украина не может экспортировать зерно во многие другие страны.

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По данным Организации Объединенных наций, российская война против Украины может спровоцировать глобальный голод и увеличение цен на мировое продовольствие.

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Источник: CNN
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