Июнь, 10 в 19:27

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прекращение боевых действий на территории Украины – не единственное условие для снятия санкций с России.

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

— Санкции очень эффективны… Все должны знать, что санкции просто не исчезнут после окончания конфликта, — сказал канцлер.

По словам канцлера, для отмены ограничительных мер необходима “нормализация ситуации”.

Сейчас смотрят

Он отметил, что ситуация изменится, только когда Москва перестанет диктовать условия и начнет договариваться с Киевом. Шольц подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены в первую очередь.

Также Шольц призвал Вучича, чтобы его страна присоединилась к санкциям, введенным против России за то, что она начала полномасштабную войну против Украины.

Напомним, официальный Белград пока не присоединился к санкциям ЕС против России и Беларуси, введенных из-за войны в Украине. Сам Вучич ранее утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. Однако, по его словам, Белград будет до последнего уклоняться от этого шага.

Ранее Олаф Шольц исключил возможность отмены санкций против Беларуси в обмен на безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины.