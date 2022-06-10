В Сербии задержали сбежавшего накануне вторжения РФ экс-генерала СБУ Наумова — СМИ

Июнь, 10 в 18:13

В Сербии был арестован бывший генерал, возглавлявший Главное управление внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Перед полномасштабным вторжением России он бежал из Украины.

Об аресте сообщило издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что вместе с ним задержан гражданин Германии, который, вероятно, является водителем.

По информации издания, беглого генерала задержали на границе Сербии и Южной Македонии в пункте пропуска Прешево во вторник, 7 июня. Он пытался незаконно перевезти незадекларированную валюту и драгоценные камни.

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По данным источников издания, речь идет о минимум €600 тыс., значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются ввиду тайны следствия.

По предварительным данным, на данный момент оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют “незаконное обращение ценных материальных активов”. Ответственность за подобное правонарушение в Сербии составляет от 1 до 12 лет тюрьмы.

В то же время официальной информации о задержании украинца и обстоятельствах, при которых оно происходило, Сербия до сих пор не предоставила Украине. Сам Наумов также, по данным издания, не обращался в консульские учреждения Украины.

Не исключено, что скандальный генерал СБУ пытается “купить” себе свободу у представителей сербских “компетентных органов”. При этом такие “торги” могут носить не только материальный характер, ведь Наумов на своей должности имел доступ к информации, которая составляет государственную тайну. Издание добавляет, что он “вполне может слить эту информацию в обмен на свою свободу”.

Существует и риск дальнейшего слива этой информации россиянам, ведь министр внутренних дел Сербии Александар Вулин – пророссийский политик и имеет тесные отношения с Кремлем.

Андрей Наумов занимал должность начальника главного управления внутренней безопасности с 2019 года. В службу он пришел из Генпрокуратуры, где проработал 12 лет.

Фото: Схеми