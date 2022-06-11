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Китайская делегация не покидала зал во время выступления Зеленского на саммите SLD

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Виступ Зеленського на саміті Азійської безпеки

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре никто не покидал зал.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и безопасности SPRAVDI.

Ранее старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос написала на странице в Twitter, что якобы зал покинула китайская делегация.

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– Я был на конференции. Никто не выходил из зала, – сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.

Сама Энос уже удалила свою публикацию и ретвитнула сообщение профессора Джорджтаунского университета и старшего научного сотрудника по безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, IISS Линн Куок, которая отметила, что “президент Зеленский выступает с трогательной речью на SLD22, подчеркивая связи между событиями в Европе и Азии”.

В своем выступлении на саммите президент Украины подчеркнул, что из-за того, что Россия блокирует экспорт зерна через украинские порты, в странах Азии и Африки возможен голод. Также Зеленский добавил, что Россия начала против Украины войну, пытаясь вернуть мир во времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения.

Источник: SPRAVDI

Фото: Lynn Kuok

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