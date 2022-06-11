Июнь, 11 в 14:28

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре никто не покидал зал.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и безопасности SPRAVDI.

Ранее старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос написала на странице в Twitter, что якобы зал покинула китайская делегация.

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– Я был на конференции. Никто не выходил из зала, – сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.

Сама Энос уже удалила свою публикацию и ретвитнула сообщение профессора Джорджтаунского университета и старшего научного сотрудника по безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, IISS Линн Куок, которая отметила, что “президент Зеленский выступает с трогательной речью на SLD22, подчеркивая связи между событиями в Европе и Азии”.

В своем выступлении на саммите президент Украины подчеркнул, что из-за того, что Россия блокирует экспорт зерна через украинские порты, в странах Азии и Африки возможен голод. Также Зеленский добавил, что Россия начала против Украины войну, пытаясь вернуть мир во времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения.

Источник: SPRAVDI

Фото: Lynn Kuok