Китайская делегация не покидала зал во время выступления Зеленского на саммите SLD
Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре никто не покидал зал.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и безопасности SPRAVDI.
Ранее старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос написала на странице в Twitter, что якобы зал покинула китайская делегация.
– Я был на конференции. Никто не выходил из зала, – сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.
Сама Энос уже удалила свою публикацию и ретвитнула сообщение профессора Джорджтаунского университета и старшего научного сотрудника по безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, IISS Линн Куок, которая отметила, что “президент Зеленский выступает с трогательной речью на SLD22, подчеркивая связи между событиями в Европе и Азии”.
В своем выступлении на саммите президент Украины подчеркнул, что из-за того, что Россия блокирует экспорт зерна через украинские порты, в странах Азии и Африки возможен голод. Также Зеленский добавил, что Россия начала против Украины войну, пытаясь вернуть мир во времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения.
Источник: SPRAVDI
Фото: Lynn Kuok