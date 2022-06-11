Сигнал странам-условным пацифистам: Зеленский о смертном приговоре иностранцам в Донецке

Июнь, 11 в 0:57

Смертный приговор двум британцам и гражданину Марокко, вынесенный так называемым судом непризнанной ДНР – это сигнал для всех политических лидеров, не желающих разрушить отношения с Москвой. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

– То, что было сделано против граждан Британии – это трагическая привычка для этих людей (граждан России, – Ред.). Они так поступают со всеми. И не может быть оправданий таким шагам и действиям, — убежден глава государства.

Президент назвал ситуацию с вынесением смертного приговора именно тем случаем, когда государства-скептики и страны – “условные пацифисты” постоянно пытаются найти в разговорах со страной-агрессором настроение, чтобы не “разрушить бизнес-отношения с РФ”.

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— Для таких стран 0 это очень мощный и опасный сигнал, что Россия так действует против любых граждан. После таких случаев страны Европы должны объединиться и осудить действиями, а не словами, — считает Зеленский.

Смертные приговоры марионеточных властей в Донецке трем иностранцам, защищавшим Украину, это военное преступление России. В этом убеждена спикер Организации Объединенных Наций по правам человека Равин Шамдасани. В ООН считают, что так называемый суд во время рассмотрения дела не придерживался основных гарантий справедливого судебного разбирательства.