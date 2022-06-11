В Сербии подтвердили задержание экс-генерала СБУ с деньгами и драгоценностями

Июнь, 11 в 20:38

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. (1982 года рождения), которого подозревают в отмывании денег.

Сербские СМИ уточняют, что речь идет об экс-генерале СБУ Андрее Наумове. Вместе с А.Н. задержан гражданин Германии А.А. (1986 года рождения), который являлся его водителем.

Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине BMW обнаружили €600 тыс., $125 тыс. и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение на срок 48 часов.

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Сербские СМИ называют изъятие такого количества валюты на границе в пункте пропуска Прешево “рекордным”.

Сообщается, что гражданин Украины не обращался за помощью в консульство Украины, хотя имеет такое право. Сербские обозреватели предполагают, что Наумов будет пытаться “торговаться” с сербскими службами, поскольку во время службы в СБУ состоял в должности, которая давала доступ к секретным данным.

Предположения базируются на том, что сербский глава МВД Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД России и выступает за расширение отношений с Москвой в звене безопасности.

Наумов уехал из Украины 23 февраля, за несколько часов до начала российской агрессии. 31 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил его звания бригадного генерала.

О задержании Наумова и его водителя в Сербии на границе с Северной Македонией впервые сообщили 10 июня. Отмечалось, что он пытался незаконно перевезти незадекларированную валюту и драгоценные камни.

Фото: Схемы, RTV