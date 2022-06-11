Военные Беларуси отрабатывают на учениях “переход на военное время”

Июнь, 11 в 19:01

Беларусь начала массовые военные учения и тренировки, во время которых солдаты отрабатывают “переход из мирного на военное время”. Вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности с 7 июня.

По данным Министерства обороны Украины, основная цель тренировок – это переход на военное время. В частности, занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу для освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

В рамках военных учений солдаты отрабатывают организацию охраны, обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, мероприятия по внедрению военного положения и противодействию диверсионно-разведывательным группам.

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В Главном управлении разведки отметили, что с 22 июня до 1 июля в Гомельской области Беларуси запланировали мобилизационные учения с военными комиссариатами.

К занятиям планируют привлечь все категории белорусских военных, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Цель занятий не отличается от вышеперечисленного — “переход из мирного на военное время”.

А уже с 28 до 16 июля в Беларуси на территории Жлобинского района планируют провести военные сборы с новосозданными территориальными войсками.