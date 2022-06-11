Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Военные Беларуси отрабатывают на учениях “переход на военное время”

Юлия Соколова, редактор ленты
Военные Беларуси отрабатывают на учениях “переход на военное время”
Фото: Depositphotos

Беларусь начала массовые военные учения и тренировки, во время которых солдаты отрабатывают “переход из мирного на военное время”. Вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности с 7 июня.

По данным Министерства обороны Украины, основная цель тренировок – это переход на военное время. В частности, занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу для освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

В рамках военных учений солдаты отрабатывают организацию охраны, обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, мероприятия по внедрению военного положения и противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Сейчас смотрят

В Главном управлении разведки отметили, что с 22 июня до 1 июля в Гомельской области Беларуси запланировали мобилизационные учения с военными комиссариатами.

К занятиям планируют привлечь все категории белорусских военных, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Цель занятий не отличается от вышеперечисленного — “переход из мирного на военное время”.

А уже с 28 до 16 июля в Беларуси на территории Жлобинского района планируют провести военные сборы с новосозданными территориальными войсками.

Читайте
Маразм навсегда, пока есть РФ: в Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина

Источник: Минобороны
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка