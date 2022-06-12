Июнь, 12 в 19:32

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за введение в ФРГ обязательной службы в социальной сфере или в Бундесвере для всех молодых мужчин и женщин.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

— Я знаю, что это будет непросто, но хотел бы, чтобы мы провели дебаты по обязательной социальной службе, — сказал президент Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер не конкретизировал продолжительность подобной службы, однако добавил, что она необязательно будет длиться год, а может иметь и другие сроки.

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Он добавил, что таким образом женщины и мужчины, благодаря этой службе, могли бы предлагать подобные услуги обществу, что стало бы полезным для Германии.

Президент ФРГ также считает, что подобная обязательная служба может проходить как в армии, так и в домах престарелых или людей с инвалидностью, а также в приютах для бездомных. Это, по его мнению, укрепит демократию и сплоченность общества.

– Именно сейчас, когда терпимость к другому образу жизни и мысли снижается, обязательная служба может стать особенно ценной. Человек будет выходить за рамки своего мира, встречать других людей, помогать гражданам в сложных ситуациях. Это будет разрушать предубеждения и укреплять чувство солидарности, — считает Штайнмайер.

В то же время, немецкий лидер говорит, что военная повинность в Германии была бы не разумным шагом.

– Я был за военную повинность, когда она существовала. Теперь она упразднена, у нас другой Бундесвер с совершенно другими структурами. Я не советую снова начинать дебаты о возвращении воинской повинности, – сказал Штайнмайер.

Издание DW отмечает, что министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус отвергла подобное предложение президента Германии и подчеркнула, что обязательная социальная служба станет “вторжением в личную свободу каждого молодого человека”.