40 млн поляков готовы с оружием защищать родину: Моравецкий об угрозах РФ
Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, Кремль должен знать, что 40 млн поляков готовы встать на защиту с оружием в руках.
Об этом пишет издание Wprost.
Моравецкий напомнил, что Польша много веков была под гнетом, в плену у России, и повторения истории никто не хочет.
— Мы не хотим обратно этого рабства. Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы в свободной стране, и мы будем бороться за свою свободу, — сказал премьер-министр.
По его словам, одним из элементов обширной программы укрепления обороны является повышение численности и усиление вооружения польской армии.
— Создание новых видов оружия, их производство в Польше, а также закупка самого современного оружия за границей, — перечислил Моравецкий.
В связи с этим премьер напомнил римскую поговорку: Хочешь мира, готовься к войне.
Ранее сообщалось, что Польша поставит Украине более 50 гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (приблизительно $698,28 млн).