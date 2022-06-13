Июнь, 13 в 17:40

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, Кремль должен знать, что 40 млн поляков готовы встать на защиту с оружием в руках.

Об этом пишет издание Wprost.

Моравецкий напомнил, что Польша много веков была под гнетом, в плену у России, и повторения истории никто не хочет.

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— Мы не хотим обратно этого рабства. Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы в свободной стране, и мы будем бороться за свою свободу, — сказал премьер-министр.

По его словам, одним из элементов обширной программы укрепления обороны является повышение численности и усиление вооружения польской армии.

— Создание новых видов оружия, их производство в Польше, а также закупка самого современного оружия за границей, — перечислил Моравецкий.

В связи с этим премьер напомнил римскую поговорку: Хочешь мира, готовься к войне.

Ранее сообщалось, что Польша поставит Украине более 50 гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (приблизительно $698,28 млн).