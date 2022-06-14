Фон дер Ляен в Киеве, а Дуда в турне по Европе: как союзники Украины приближают исторический момент

Июнь, 13 в 23:27

Визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен состоялся в решающее для Украины время для получения статуса кандидата в члены ЕС, и он должен иметь исторические последствия. В этом уверен заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, чем поделился с Фактами ICTV.

— Я позволю себе такую ​​эмоциональную оценку, потому что очень многих политиков пришлось за этот промежуток времени с начала военных действий лично видеть и встречаться. Поэтому хотел выразить особое уважение президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен. Необычайно мощная, харизматичная, мудрая, глубоко знающая украинскую тематику. Мне кажется, что между президентом Зеленским и президентом Еврокомиссии тоже сложилось особое доверие и “химия”, что позволяет очень откровенно и продуктивно обсуждать всю повестку дня. Поэтому еще раз большое уважение к президентке, у которой, кстати, еще семеро детей, это для понимания масштабов личности, — отметил Сибига.

Урсула фон дер Ляен уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения посещает Украину. С ней обсуждали и следующий, седьмой пакет санкций, и “зеленые” коридоры для быстрого движения товаров из Украины, а также для обеспечения Украины горюче-смазочными материалами без лишних бюрократических условий.

— Но, конечно, ключевой темой, которая была обсуждена, это ближайшие недели, те скоординированные действия, которые нужно предпринять для обеспечения исторического решения. По нашему твердому убеждению, это положительное решение не только для Украины, но и для Европы, Европейского Союза в целом, потому что без Украины европейский проект не может считаться цельным или завершенным. И это решение разделяют сейчас европейцы, прежде всего народ, а теперь пора политикам сделать правильное решение. Действительно, уровень поддержки членства Украины в ЕС, если брать общественное мнение в отдельных европейских странах, беспрецедентен, он более 60%, а в некоторых странах более 70%. Поэтому мне кажется, что политики также это будут учитывать, кроме всех других формальных вещей, которые Украина, безусловно, в рекордные сроки выполнила, имею в виду ответы на вопросник, — подчеркнул Андрей Сибига.

В то же время теперь уже понятны временные рамки относительно судьбы Украины в европейской интеграции.

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— 17 июня мы ожидаем обнародования выводов Европейской комиссии. И вот этот небольшой промежуток времени мы будем дальше предпринимать шаги для обеспечения правильного решения до получения Украиной статуса кандидата. Какие-либо другие суррогатные формулы для Украины неприемлемы. После этого заключение Еврокомиссии направляется странам-членам ЕС. И во время заседания Европейского Совета 23-24 июня следует ожидать этого исторического решения, — подчеркнул Андрей Сибига.

Также сейчас в целях обеспечения интересов Украины в Европе в турне находится президент Польши Анджей Дуда. Поэтому Украина все время с ним на связи и учитывает все последние свежие замечания.

– Президент Дуда сейчас находится в турне европейском, мы в контакте с его командой, фактически онлайн обмениваемся мнениями, что нужно еще усилить, на что обратить внимание. Поэтому очень важен диалог. Он там в комплексных целях, но с акцентом на обеспечение решения статуса кандидата в члены ЕС, — отметил Сибига.

Если говорить о конкретных результатах визита президента Еврокомиссии, также следует упомянуть и экономическую поддержку.