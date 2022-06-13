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Поставки оружия и встречи Ramstein: Резников встретился с послом США в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Поставки оружия и встречи Ramstein: Резников встретился с послом США в Украине

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретились с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсудили следующие переговоры глав Минобороны более чем в 40 странах мира на базе Воздушных сил США Ramstein в Германии.

По словам Резникова, он убежден в дальнейшем сотрудничестве Украины и США по поставке необходимого вооружения для победы над российской армией.

Фото: Алексей Резников

– Вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным провели продуктивную встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк. Мы обсудили подготовку к следующему Ramstein и условия поддержки темпов поставки необходимого оружия. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Украины и США, — подчеркнул министр обороны.

Встреча в Ramstein – переговоры министров обороны более 40 стран мира для синхронизации, ускорение предоставления военного оружия Украине для борьбы с полномасштабной российской агрессией, обсуждение вопросов поддержки после победы Украины. Стороны договорились об организации контактной группы, которая будет ежемесячно встречаться для координации необходимой помощи Украине.

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