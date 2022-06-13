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Президент Франции планирует визит в Украину 15 июня — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
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Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину 15 июня. По данным украинских изданий, он посетит Киев после визита в Молдову.

Об этом заявил советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии украинским СМИ. По его словам, президент Франции приедет в Украину после визита в Молдову.

Кассанель отметил, что поездка сейчас окончательно не подтверждена, однако запланирована. Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон не имеет четких планов приехать в Украину.

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— Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Изучают несколько вариантов, сейчас ничего не определено, — говорится в сообщении.

Иностранные издания ранее сообщали, что Макрон хочет приехать в Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и главой правительства Италии Марио Драги.

По неподтвержденным данным, визит может состояться перед саммитом стран Большой семерки в конце июня. Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев.

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Источник: Суспільне
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