Украина доказала, что способна на невозможное: Кулеба призвал ускорить поставки тяжелого оружия

Июнь, 13 в 20:46

Союзники Украины должны продолжать помогать нашей стране для победы над российской агрессией. Во время своей борьбы за свободу и независимость украинцы доказали, что полностью заслуживают помощи.

В этом убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, партнеры должны быть уверены в победе Украины и ускорить поставки тяжелого вооружения.

– Украина доказала, что способна на невозможное, и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков – против всех обстоятельств. Представьте, на что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия, — подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел убежден, что Украина сможет гораздо больше после получения достаточного количества тяжелого вооружения, поэтому призывает союзников и партнеров оказывать военную поддержку нашей стране для победы над полномасштабной агрессией Российской Федерации.