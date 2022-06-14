Без вмешательства НАТО войну в Украине не остановить – американские эксперты

Июнь, 14 в 19:57

Американские военные эксперты во время дискуссии Точки давления: где решается война в Украине, организованной Атлантическим советом в Вашингтоне, выразили свое видение – какова была поддержка Запада и что еще нужно Киеву для победы над Москвой.

В частности, бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО (1997-2000), генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что без прямого вмешательства сил Альянса остановить российскую агрессию против Украины невозможно.

– Идея генсека Йенса Столтенберга, которая сегодня нашла поддержку, что НАТО не может ничего сделать, если не будет прямой атаки, эта идея была нивелирована еще в 1990-х годах. Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства Альянса, – подчеркнул он.

По его мнению, это будет зависеть от решимости национальных лидеров и вспомнил, как 24 марта 1999 года войска Альянса без формального согласия Совбеза ООН начали операцию в охваченной войной Югославии.

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– По состоянию на сегодняшний день весь Альянс вряд ли пойдет на такой шаг. Хотя лично я бы поддержал это решение, – заявил в свою очередь генерал армии США в отставке, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016) Филипп Бридлав.

Он подчеркнул, что США должны предоставлять Украине больше вооружений, поскольку последний транш военной помощи был недостаточным.

– США объявили, что передают Украине РСЗО. Но это всего четыре огневые единицы. Также мы предоставляем 84 снаряда. Этих боеприпасов не хватит даже на день. Кроме того, мы собираемся ждать, пока завершатся учения, прежде чем начнем двигаться дальше. Но мы могли бы делать это одновременно – уже сейчас переносить ракетные системы на поле боя, чтобы когда учения завершатся, ВСУ смогли сразу использовать РСЗО, – считает Бридлав.

По его мнению, США могут поддержать Украину средствами противовоздушной обороны и крылатыми ракетами береговой обороны, несмотря на то, что они частично предоставлены другими членами НАТО.

В то же время Кларк отмечает, что и США, и их партнеры не имеют сегодня необходимого количества вооружения, которое они могли бы передать без использования собственных стратегических запасов.

Он вспомнил заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сказал, что сейчас нужно 1 000 гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков и 2 000 единиц бронетанковой техники, заверив, что этого вооружения нет на складах.

– Это факт. Мы также не дадим самолетов, мы не обеспечим противовоздушную оборону. Мы даже до сих пор не доставили эти четыре ракетные установки HIMARS, и мы не доставим их еще месяц. О чем здесь можно говорить? – подчеркнул Кларк.

Бридлав признал, что Украина существенно недооружена – в соотношении 10 к одному.

– Запад проваливает своевременное оказание помощи Украине. Мы видим, что Россия увеличивает свою огневую способность, в то время как Украина находится в режиме спада. Наступление наносит огромный ущерб обеим армиям, но Украина не может позволить себе такие потери, – отметил генерал в отставке.

Американский дипломат, бывший заместитель главы Пентагона Эрик Эдельман считает, что позиция США в этой войне существенно отразится на отношениях с другими государствами.

– Наш урок должен быть следующим: вы заплатите очень серьезную цену, она может оказаться непосильной для вас. Запад будет стоять на стороне тех, кого он обещал поддерживать и кому гарантировал помощь, – подытожил Эдельман.

15 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится третья встреча Контактной группы министров обороны стран мира относительно военной помощи Украине. Ее проведет глава Пентагона Ллойд Остин.