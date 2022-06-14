Дорогой и катастрофический шаг для Пекина: может ли Китай вторгнуться на Тайвань

Июнь, 14 в 19:36

Спустя несколько недель после того, как президент США Джо Байден предупредил Китай о вторжении в Тайвань, Пекин заявил, что “решительно подавит любую попытку”, если Тайвань провозгласит независимость.

В воскресенье министр обороны КНР генерал Вэй Фэнхе по сути обвинил США в поддержке независимости острова, заявив, что они “нарушают свои обещания по Тайваню” и “вмешиваются” в дела Китая.

— Позвольте мне объяснить это: если кто-нибудь решится отделить Тайвань от Китая, мы не без колебаний начнем войну. Мы будем бороться любой ценой и до самого конца. Это единственный выбор для Китая, – сказал он на форуме безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Этому предшествовало заявление Джо Байдена, предупредившего, что Пекин “заиграет с опасностью”, летая военными самолетами вблизи Тайваня. Он пообещал защищать остров в военной форме, если на него нападут.

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Эскалация риторики происходит на фоне того, что Китай все чаще посылает истребители в зону противовоздушной обороны Тайваня, включая 30 самолетов за один день в прошлом месяце.

Факты ICTV собрали, что пишут иностранные СМИ по поводу ситуации вокруг возможного китайского вторжения на Тайвань и готовности Пекина начать войну.

Британский BBC отмечает, что главной опаской является то, что война будет спровоцирована после вторжения КНР на Тайвань. Однако издание отмечает, что большинство аналитиков утверждают, что это маловероятно.

Между аналитиками идут дебаты: имеет ли Пекин военный потенциал, чтобы добиться успеха во вторжении, ведь Тайбэй значительно усиливает свою воздушную и морскую оборону. Большинство экспертов соглашаются с тем, что КНР признает, что такой шаг был бы слишком дорогим и катастрофическим – не только для Китая, но и для всего мира.

— Здесь много риторики, но китайцы должны очень внимательно относиться к этому, если они хотят приступить к вторжению на Тайвань, особенно на фоне войны в Украине. Китайская экономика гораздо больше взаимосвязана с мировой, чем российская, говорит старший научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии Уильям Чунг.

Последовательная позиция Китая заключалась в том, что он стремится к “мирному воссоединению” с Тайванем – то, о чем генерал Фенхе говорил в воскресенье в Сингапуре, – и что Пекин будет действовать, только если столкнется с провокацией.

Одним из триггеров, вероятно, может стать официальное провозглашение независимости Тайваня. Но этого упорно избегала ее президент Цай Инвэнь, даже когда она настаивает, что Тайвань уже суверенное государство. Большинство тайванцев поддерживают эту позицию, которая известна как “поддержка статус-кво”, хотя все больше растет число тех, кто говорит, что они хотят двигаться к независимости.

Научный сотрудник Школы международных исследований С. Раджаратнам Коллин Ко отмечает, что США не хотят быть вовлечены в дорогостоящий военный конфликт в Азии, и неоднократно сигнализировали, что они не хотят войны.

По словам Ко, тот факт, что Фэнхе и глава Пентагона Ллойд Остин встретились в Сингапуре – было положительным знаком, во время которого обе стороны хотели показать, что “они все еще готовы сесть и поговорить, прийти к консенсусу, и соглашению или наоборот”.

Он отметил, что это, вероятно, приведет к более оживленным обсуждениям между двумя ВС, что уменьшит вероятность просчетов на местах, которые могут привести к конфликту, и всеобщему “оживлению диалога”, которого не было во время администрации Дональда Трампа.

Американская газета The New York Times пишет, что жестокое вторжение РФ в Украину “придало новый вес авторитарному видению лидера Китая Си Цзиньпина”, давно претендовавшему на Тайвань для “омоложения” Китая — так же, как Владимир Путин в отношении Украины.

Для многих на Тайване Украина стала уроком тактики и оружия, которые могли бы замедлить более мощные силы вторжения. Также было серьезное предупреждение о том, что остров может быть недостаточно подготовлен к полномасштабной атаке.

Газета акцентирует внимание на готовности армии Тайваня к сопротивлению в случаи вторжения Китая, отмечая, что оборона острова, по многим свидетельствам, плохо оснащена и недостаточно укомплектована. Из негативных факторов выделяют попытки президента Тайваня Цай Инвэнь навязать новое стратегическое видение своим военным.

Отмечается также, что Тайбэй тратит миллиарды на истребители и подлодки, но призывникам едва хватает боеприпасов для обучения.

— Многие считают обязательную военную службу слишком короткой, а резервистскую недостаточно строгой. Военные создают профессиональные силы, но пытаются набрать и удержать высококвалифицированных солдат.

Когда Тайвань демократизировался в конце 1980-х, новоизбранные чиновники сократили оборонные бюджеты, что привело к сокращению силы. Тайвань имеет лишь около 169 тыс. действительных военных и около 2 млн резервистов, по сравнению с 2 млн военнослужащих в Китае.

Политики острова стремятся постепенно отменить призыв на военную службу в пользу профессиональных сил, которые будут состоять исключительно из добровольцев. Но эксперты говорят, что авторитарное наследие военных вместе с относительно низкой оплатой труда усложняет привлечение квалифицированных новобранцев.

Агентство Bloomberg акцентирует внимание на претензиях КНР по Тайванскому проливу после заявлений Пекина, что этот пролив “не квалифицируется как международные воды”. Отмечается, что это повышает напряженность, ведь через этот пролив проходят военные корабли США.

В Bloomberg добавляют, что до сих пор непонятно, что Пекин подразумевает под “международными водами”. Такая риторика может быть направлена ​​на удержание США от плавания через пролив. Что, по словам Китая, “наносит ущерб стабильности и посылает неправильный сигнал силам независимости Тайваня”. Китайские чиновники неоднократно делали такие замечания в ходе встреч с американскими коллегами.

— В международном морском праве нет такого понятия как международные воды. Соответствующие страны утверждают, что Тайваньский пролив находится в международных водах с целью манипулирования тайваньским вопросом и угрозы суверенитета Китая, – сказал спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на очередном брифинге в Пекине.

Профессор юридического колледжа Австралийского национального университета Дональд Ротвелл сказал, что такие заявления “Вашингтон просто проигнорирует, как и во многих других случаях”, но то как будет реагировать Китай — “может стать критическим”.