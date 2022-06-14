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Заметен минимальный рост: сколько стоит гривна, доллар и евро в Польше

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Заметен минимальный рост: сколько стоит гривна, доллар и евро в Польше
Фото: Depositphotos

По состоянию на 14 июня средний банковский курс гривны в Польше составляет около 0,1247 злотых за 1 грн. По сравнению с 13 июня, он вырос на 0,15 злотых.

Обменяв 100 грн в польском банке, можно получить от 12,47 злотых (по среднему банковскому курсу) или 15,17 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам почти не изменился и составляет:

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  • курс по карте Mastercard – 14,96 польских злотых за 100 грн;
  • курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.

Курс доллара в польских банках минимально вырос и в среднем составляет 4,3516 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 435 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

  • курс по карте Mastercard – 437,66 злотых за $100;
  • курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.

Практически не поменялся за день средний банковский курс евро. На 14 июня он составляет 4,5511 польских злотых за €1. Обменяв €100, можно получить около 455 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам:

  • курс по карте Mastercard – 455,93 злотых за €100;
  • курс по карте Visa – 455,55 злотых за €100.

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