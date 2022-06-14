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Факты / Мир / Мировые новости

Нужна поддержка Германии, а не попытки балансировать между Украиной и Россией – Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц и правительство страны должны принять уверенное решение о поддержке Украины. Германии не нужно пытаться балансировать между Украиной и страной-агрессором Российской Федерацией.

По данным иностранных изданий, в этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, канцлер Олаф Шольц должен заверить, что Германия будет поддерживать Украину.

– Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией. Шольц должен быть увереннее в своих отношениях с Украиной, — подчеркнул президент Зеленский.

По его мнению, канцлеру Германии необходимо занять четкую позицию, а не пытаться балансировать между двумя странами. Он также поблагодарил немецкий народ за помощь Украине. По мнению Зеленского, поддержка немцев ощущается гораздо больше, чем от правительства страны.

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Зеленский предположил, что во время визита в Украину канцлер Германии Шольц может предложить больше поддержки для обороны и получения статуса кандидата в Европейский Союз. Он также надеется, что санкции против России будут ужесточены.

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Источник: ZDF

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