Июнь, 15 в 11:33

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего подразделения ФРГ Gazprom Germania. Он беспокоится о том, что это может “разозлить” российского диктатора Владимира Путина и прекратить поставки газа страны-агрессора, утверждают иностранные издания.

Gazprom Germania передали под контроль энергетического регулятора Германии. Правительство ФРГ приняло решение взять под долгосрочное управление компанию, против которой ввели санкции.

Иностранные издания убеждены, что Германия намерена обеспечить бывшее подразделение Газпрома многомиллиардным займом (около €10 млрд от государственного банка) для избежания рисков банкротства. Его планируют направить на стабилизацию финансов компании и обеспечение поставок газа.

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Немецкий министр экономики Роберт Хабэк утверждал, что необходима полная национализация Gazprom Germania, однако соответствующее решение отклонил канцлер Олаф Шольц. Он убежден, что это может “разозлить” главу Кремля и обострить ситуацию со снабжением российского газа.

В Германии компания Gazprom Germania имеет хранилище газа, глобальную торговую команду с филиалами в Великобритании и Азии. С начала апреля Газпром не участвует в деятельности предприятия и его активах. Российская Федерация ввела санкции, после чего бывшие дочерние предприятия перестали получать газ.