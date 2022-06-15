Из-за войны в Украине европейцы больше всего обеспокоены ростом цен и ядерной угрозой

Июнь, 15 в 20:54

Последние исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показывают, что хотя европейцы испытывают большую солидарность с Украиной и поддерживают санкции против России, они разделены в вопросе долгосрочных целей.

Сейчас они делятся на два лагеря: тех, кто стремится к скорейшему миру и тем, кто жаждет справедливости с целью наказать Россию. Суммарно к первому лагерю относятся 35%, а ко второму – 25%.

Во всех странах, кроме Польши, лагерь Мир превосходит Справедливость. В первую очередь это обусловлено озабоченностью из-за роста цен и ядерной угрозы. Также только в Польше, Германии, Швеции и Финляндии заметна значительная общественная поддержка увеличения военных расходов.

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В рамках исследования было опрошено около 8 тыс. человек из десяти стран Европы: Польша и Румыния – традиционно скептически настроенные к России, государства Центральной Европы; Франция, Германия и Италия – западноевропейские государства, ранее заслужившие репутацию Russlandverstehers (неологизм, означающий — понимающих Россию); Португалия и Испания – южноевропейские государства, которые в прошлом были менее вовлечены в политику РФ; Финляндия и Швеция – страны Северной Европы, претендующие на членство в НАТО из-за вторжения; и Великобритания.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что европейское общественное мнение меняется и что впереди может быть самый трудный период. Отмечается, что европейцы не единогласны по поводу того, кого обвинять в войне – три четверти считают, что виновата Россия.

Европейцы склонны к тому, что из-за войны войны в Украине с Россией нужно разорвать экономические связи. Такого мнения придерживаются 50%. 42% выступают за расторжение культурных связей и 40% — хотят положить конец дипломатическим отношениям с Москвой.

В Польше 77% опрошенных поддержали прекращение экономических связей, подобные результаты были получены в Великобритании, Финляндии и Швеции.

Два вопроса, наиболее волнующих европейцев в связи с войной в Украине – это стоимость жизни и угроза применения ядерного оружия Россией. Но хотя тревожность по этим вопросам существует во всех странах, у респондентов появляются отличия.

В Португалии, Италии и Франции людей больше всего волнует влияние войны на стоимость жизни и цены на энергоносители. В Швеции, Польше и Румынии граждан этот вопрос волнует меньше всего. Шведы, финны и французы больше озабочены угрозой российских кибератак, чем люди в других странах.

А ближайшие к России страны – Финляндия, Польша, Румыния и Швеция – сравнительно больше озабочены угрозой российских военных действий против них. Отмечаются, что страны, которые ближе России, больше боятся оккупации, но все респонденты во всех странах обеспокоены риском ядерной войны.

Источник: ECFR