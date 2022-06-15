Доллар сравняется с евро через месяц: прогноз американского аналитика

Июнь, 15 в 18:44

В течение месяца доллар может сравниться с евро вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе, прогнозирует аналитик одного из крупнейших банков США Wells Fargo Эрик Нельсон.

– Евро готов достичь того же уровня, что и доллар США в течение месяца, поскольку растущий разрыв между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе тянет вниз общую валюту. Такое падение стало бы первым за два десятилетия, когда евро равнялся одному доллару, – подчеркнул эксперт.

Его прогноз связан с тем, что Федеральная резервная система может повысить свою ключевую контрольную ставку на 75 базисных пунктов, что поможет повысить показатель доллара США до самого высокого уровня за последние два года.

– Возвращение силы доллара произошло быстрее, чем мы ожидали. По нашему мнению, вопрос паритета – это больше “когда”, а не “если”, – считает Нельсон.

По состоянию на 15 июня €1 стоит $1,04, воздержавшись от трехдневного падения.

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В середине мая курс евровалюты достиг пятилетнего минимума и в этом году ослаб на 8% по отношению к доллару, поскольку агрессивное усиление денежно-кредитной политики ФРС подтолкнуло процентные ставки в США гораздо выше, чем в Европе.