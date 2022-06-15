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Курс валют в Польше: за сколько можно обменять гривну, доллар и евро

Юля Захарченко, редактор ленты
Курс валют в Польше: за сколько можно обменять гривну, доллар и евро
Фото: Depositphotos

По состоянию на 15 июня 2022 года, одну гривну в Польше можно обменять за 0,13 злотых. Например, за 200 грн можно купить около 25 злотых по среднему банковскому курсу 0,125 злотого/грн.

По данным курса Национального банка Украины, официальный курс гривны по отношению к польской валюте составляет 6,5651 грн за один злотый.

Курс валют в Польше

  • 1 гривна – 0,13 злотых;
  • 1 доллар – 4,39 злотых;
  • 1 евро – 4,58 злотых.

Курс гривны в Польше по карте Mastercard – 30,28 польского злотого за 200 грн, а картой Visa – 24,69 польского злотого за 200 грн.

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Курс доллара в банках Польши в основном составляет 4,39 злотых за единицу. Если вы хотите обменять около $200, тогда вы получите 877,5 злотых.

Курс доллара в Польше по банковской карте Mastercard – 885,73 злотых за $200, а по карте Visa – 852,94 злотых за $200.

Курс евро в банках Польши составляет в среднем 4,58 злотых за единицу. Если вам необходимо обменять €200, тогда вы сможете получить около 915 злотых. В случае покупки валюты банковской картой Mastercard – 920,82 злотых за €200, а картой Visa – 911,11 злотых за €200.

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