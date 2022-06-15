Июнь, 15 в 1:30

Федеральная Республика Германия создаст национальный реестр активов, в том числе российских олигархов, куда будут вноситься данные об имуществе, подпадающем под санкции или имеющем непонятное происхождение.

Как объявил канцлер Германии Олаф Шольц на заседании группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в Берлине, реестр создается для повышения эффективности санкций против России.

Отмечается, что ФРГ в ближайшее время примет второй закон о применении санкций, включающий нацреестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение.

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Кроме того, официальный Берлин создаст специальную горячую линию для осведомителей, заявил канцлер Шольц.

– Агрессия России против Украины демонстрирует, что санкции срочно стать более эффективными – особенно против российских олигархов и их скрытых активов, – добавил Олаф Шольц.

Ранее стало известно, что в Россию до сих пор совершают перелеты самолеты 31 международной авиакомпании, хотя против страні-агрессора в этой области были введены санкции и закрытое авиасообщение со многими странами. Как пишут аналитики Киевской школы экономики (KSE), это, прежде всего, касается соседей Российской Федерации.

Источник: Федеральное правительство Германии, Spiegel