Июнь, 15 в 18:09

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 15 июня, объявит о вооружении и технике на сумму $650 млн для Украины, включая противокорабельные ракеты Harpoon.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Сообщается, что пакет оружия включает $320 млн на защищенные радиостанции и сопутствующее оборудование, $55 млн на оптику теплового ночного видения и $160 млн на обучение.

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Объявление появилось на фоне призывов украинских чиновников ускорить получение большего количества оружия, чтобы предотвратить продвижение России в восточную часть страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может застопориться, если не ускорятся поставки передового оружия от союзников Украины.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Пентагона сообщил, что США ожидают, что в среду во время ключевой встречи почти 50 стран в Брюсселе, известной как Контактная группа по Украине, будут объявлены новые пакеты вооружения и оборудования.

Предыдущий пакет военной помощи от США, включавший системы HIMARS, в размере $700 млн, Белый дом объявил 1 июня. Отмечается, что почти сразу после этого небольшая группа украинских военных начала обучение на HIMARS.