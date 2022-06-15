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США объявят о дополнительном вооружении для Украины на $650 млн — Bloomberg

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Білий дім
Фото: Depositphotos

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 15 июня, объявит о вооружении и технике на сумму $650 млн для Украины, включая противокорабельные ракеты Harpoon.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Сообщается, что пакет оружия включает $320 млн на защищенные радиостанции и сопутствующее оборудование, $55 млн на оптику теплового ночного видения и $160 млн на обучение.

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Объявление появилось на фоне призывов украинских чиновников ускорить получение большего количества оружия, чтобы предотвратить продвижение России в восточную часть страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может застопориться, если не ускорятся поставки передового оружия от союзников Украины.

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Накануне телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Пентагона сообщил, что США ожидают, что в среду во время ключевой встречи почти 50 стран в Брюсселе, известной как Контактная группа по Украине, будут объявлены новые пакеты вооружения и оборудования.

Предыдущий пакет военной помощи от США, включавший системы HIMARS, в размере $700 млн, Белый дом объявил 1 июня. Отмечается, что почти сразу после этого небольшая группа украинских военных начала обучение на HIMARS.

Источник: Bloomberg
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