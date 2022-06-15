В Южной Корее возбуждено дело против добровольца, воевавшего на стороне Украины

Июнь, 15 в 18:27

Добровольца из Южной Кореи, который недавно вернулся из Украины, Кена Ри могут судить на родине.

Его дело было передано в прокуратуру для потенциального обвинения в нарушении паспортного законодательства. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

На прошлой неделе его допросили у полиции по обвинению в нарушении Закона о паспортах из-за его поездки в Украину вопреки запрету на въезд в страну.

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Отмечается, что полицейское агентство Сеула, отвечавшее за дело 38-летнего Ри, передало его в центральную районную прокуратуру Сеула для дальнейшего расследования и потенциального обвинения.

Бывший морской котик Кен Ри, известный также как YouTube-блогер, вернулся домой из Украины 27 мая с травмой колена после трехмесячной службы в качестве добровольца в Иностранном легионе против российских войск.

В интервью Korea JoongAng Daily он рассказал, что вопреки ожиданиям, его не арестовали по возвращении, но поместили на семидневный карантин по истечении срока его вакцинации от Covid-19.

— Я думаю, что вы не можете нарушить закон, если делаете что-нибудь хорошее: скажем, спасаете жизнь. Если для спасения ребенка посреди улицы нужно нарушить закон, я это сделаю. Я нарушил этот запрет на поездки. В лучшем случае я думаю, что это будет штраф. Но я думаю, что письма или звонок политика из Украины — возможно, посольство в Корее вмешается и попытается передать обо мне “доброе слово” — все это, я думаю, поможет, — сказал он.

Он рассказал, что его предупреждали, что по возвращении у него могут возникнуть проблемы с законом.

— Еще до того, как я покинул Корею, когда уехал в Украину, атташе по обороне в Корее сказал: У вас могут возникнуть проблемы после возвращения. Я могу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь в вашей ситуации. С этого момента мы поддерживали контакт.

По его словам, он твердо решил ехать в Украину после обращения президента Украины о помощи к иностранным солдатам.

– Я увидел, что происходит, и сказал: Ну, этого не может быть. Я хотел чем-нибудь помочь. Президент Зеленский попросил иностранных бойцов из любой точки мира о помощи. Как только я увидел это, я подумал, что это мое. Я был офицером и хотел помочь как мог.

С середины февраля Южная Корея запретила своим гражданам въезжать во все регионы Украины из соображений безопасности. Въезд в страну без разрешения наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом до 10 млн вон ($7 745) в соответствии с законодательством Южной Кореи. Кену Ри запрещено выезжать из страны.

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В мае в интервью НВ Кен Ри рассказал, что прибыл в Украину, чтобы помочь бойцам Иностранного легиона дать отпор российским войскам. Он также объяснил, чем его поразили украинские военные.

Он отметил, что в основном он работает в составе подразделений, которые состоят из британцев и американцев, но также ему удалось увидеть и работу украинского спецназа.

– Они исключительные профессионалы – очень хорошо подготовленные бойцы, – сказал Кен Ри.

По его словам, американские и корейские военные тратят много времени на планирование операций, а украинцы действуют “как вспышка – просто идут и воюют, импровизируя”.

— Это очень хороший боевой менталитет, но у меня и многих американцев или британцев возникает культурный шок из-за большой разницы в подходах к бою, — добавил он.

По его словам, до Украины он уже имел опыт ведения боевых действий при освобождении заложников и других контртеррористических операций в Сомали и во время войны в Ираке.

Фото: Nate, Kukmin Ilbo

Источник: Yonhap