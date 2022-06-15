Украина предложила США поставлять природный газ по ленд-лизу

Июнь, 15 в 13:20

Украина предлагает Вашингтону и западным странам потенциальные решения для обеспечения поставки природного газа на предстоящую зиму и увеличения внутреннего производства. Правительство хочет импортировать газ для отопления домов и энергетических предприятий.

Это включает предложения по обеспечению международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставки и возможное соглашение о ленд-лизе из США об импорте американского сжиженного природного газа.

Промышленность Украины сократилась из-за полномасштабной войны, к тому же около 7 млн человек уехали за границу, поэтому спрос на газ фактически снизился. Однако также уменьшилась возможность Украины оплачивать импорт на фоне роста цен и дефицита товаров.

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Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне на встрече с администрацией президента США Джо Байдена, заявил, что Украине нужно $8 млрд финансирования для импорта 6 млрд кубометров газа до зимы.

— У них очень четкий мандат — оказать необходимую помощь Украине. Мы хотим структурировать его разумно, чтобы не было нагрузки на налогоплательщиков США, – подчеркнул Витренко.

До полномасштабной войны в Украине потребляли около 30 млрд кубометров газа в год, треть из которого импортирована. Около 90% украинских помещений зависят от газового отопления, а газ является резервным источником энергии для многих электростанций.

Источник: Foreign Policy