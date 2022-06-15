Тяжелые и шокирующие истории: комиссия ООН зафиксировала преступления РФ в Украине

Июнь, 15 в 15:44

Международная комиссия ООН во время поездки в Украину зафиксировала многочисленные военные преступления, совершенные российской армией. Однако она пока не берется давать правовую оценку нарушениям прав украинцев в результате полномасштабного вторжения РФ.

Глава независимой комиссии ООН Эрик Мессе отметил, что Совет ООН создал группу, которая будет расследовать нарушения международного гуманитарного права и преступления России в Украине. Комиссия намерена обеспечить справедливое следствие для привлечения военных преступников к ответственности. Во время визита комиссия ООН находилась в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.

— Комиссия встречалась с представителями местных властей и гражданского общества, оказавшими значительную помощь, и местными жителями, которые поделились трудными историями, — отметил он.

По словам главы комиссии, визит стал продуктивным, однако сейчас они не принялись делать фактические выводы или комментировать правовую оценку событий.

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— То, что мы увидели – шокирует. Мы упорно работаем для того, чтобы получить доказательства правовой характеристики этих фактов, — отметил член комиссии Пабло де Грейфф.

В комиссии отметили, что получили информацию об убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении домов украинцев, фактах сексуального насилия против девушек и женщин. Особую обеспокоенность вызвали преступления против маленьких детей, в частности, принудительная перевозка в Россию и усыновление российскими гражданами.