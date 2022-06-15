Июнь, 15 в 7:00

Сегодня, 15 июня, в Брюсселе запланирована встреча Контактной группы по обороне Украины, цель которой определить шаги, необходимые для того, чтобы помочь украинскому народу защитить себя от российского врага. Председательствовать на встрече будет министр обороны США Ллойд Остин.

Факты ICTV разузнали, что пишут западные СМИ о предстоящей встрече в Брюсселе.

Ожидается, что представители почти 50 стран примут участие в заседании контактной группы.

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Отмечается, что к предстоящей встрече изменила география боев. Перед предыдущей встречей контактной группы российская армия пыталась захватить Киев и тогда украинцам нужны были противотанковые системы и средства для борьбы с авиацией.

Сейчас же самые ожесточенные бои идут на Донбассе и Украине необходимо больше тяжелой дальнобойной артиллерии.

Цель контактной группы — собрать для Украины необходимое вооружение. Например, у одной страны может быть артиллерийское орудие, у другой — боеприпасы, а у третьей — запасные части.

В Пентагоне подчеркивают, что в боях на Донбассе украинцы сами лучше знают, с чем имеют дело, и Минобороны США считает эту информацию надежной и достоверной.

Нет признаков того, что украинцы уступают более многочисленной российской армии.

США ожидают объявления о поставках Украине дополнительного вооружения — CNN

По данным Генштаба ВСУ, армия врага укрепляет свои позиции на Донбассе, особенно в городе Северодонецк, где в последнее время идут одни из самых ожесточенных боев.

Украинские официальные лица заявляют, что без притока нового западного вооружения будет все труднее остановить постепенное продвижение России или вернуть оккупированные территории.

Высокопоставленный чиновник из Минобороны США сказал, что на встрече некоторые страны могут объявить о новых пакетах помощи Украине. Но сделают ли США новое заявление, пока не известно, хотя администрация Байдена уже работает над следующим пакетом поставки вооружения Украине.

— Это постоянный барабанный бой, потому что это постоянная битва с постоянно меняющимися неотложными требованиями, — сказал чиновник.

Отмечается, что США и союзники далеко не исчерпали свой ресурс вооружения и многостороннюю помощь в обеспечении безопасности на территории Украины.

Глава Пентагона прибыл в Брюссель для переговоров по Украине — AP

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл во вторник в Брюссель, где он будет председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины.

В последние несколько недель российская армия прилагает все усилия, чтобы обеспечить контроль на Донбассе.

По данным украинских официальных лиц, войска оккупантов контролируют около 80% города Северодонецк Луганской области, где ведутся ожесточенные бои, и где разрушили все три ведущих к нему моста.

Если Россия победит в битве за Донбасс, это будет означать, что Украина потеряет не только землю, но, возможно, и большую часть своих наиболее боеспособных вооруженных сил, что откроет Москве возможность захватить больше территории и диктовать свои условия Киеву.

Однако неудача России может заложить основу для украинского контрнаступления и, возможно, привести к политическим потрясениям в Кремле.

Украина сделает ставку на столь необходимое ей вооружение — USA Today

Сегодня в Брюсселе в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин примет министров обороны со всего мира.

Министр обороны Украины Алексей Резников попросит больше оружия для вооруженных сил, а Остин сказал, что группа постарается сделать все, чтобы Украина получила то, что ей действительно нужно для отражения российского масштабного вторжения.

Министры оборонных ведомств также обсудят помощь Украине в построении и поддержании надежной обороны, чтобы страна могла защитить себя в будущем.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал количество тяжелого оружия, которое нужно Украине для победы. Так, нам нужны: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО (реактивных систем залпового огня), 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.