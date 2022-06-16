500 танков и 300 РСЗО: сколько тяжелого оружия нужно Украине для победы

Июнь, 16 в 8:56

Украине необходимо дополнительное оружие, чтобы победить полномасштабную агрессию России. Киев надеется ускорить поставки военной помощи от западных союзников и партнеров, чтобы получить значительное преимущество на поле боя.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк создал список необходимого вооружения для отбития российских войск, обстреливающих из артиллерии позиции украинских защитников на Донбассе. Среди них – 1 тыс. 155-мм гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники и 1 тыс. дронов.

– Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия, — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Западные страны пообещали оказать большое количество военной и гуманитарной помощи после того, как Москва начала полномасштабное наступление на Украину более 100 дней назад. Однако Украине необходимо больше военной техники для защиты мирных жителей. В настоящее время остро стоит вопрос материально-технического обеспечения и военных учений.

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