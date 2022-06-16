Июнь, 16 в 18:00

Ряд иностранных компаний помогали России производить оружие в обход санкций, которые наложили против РФ еще в 2014 году.

Об этом пишет проект Inform Napalm.

Швейцарская фирма CODERE, которую возглавляет Роджер Алинави, поставляет оборудование на подсанкционный российский завод Электромашина, который в свою очередь производит комплектующие для российских танков. И таких компаний десятки в разных странах Европы.

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Кто и кому поставляет оборудование

Челябинский завод Электромашина входит в состав корпорации Уралвагонзавод, который является “дочкой” госкорпорации Ростех. В настоящее время Уралвагонзавод – это единственный производитель танков в России. А Электромашина производит комплектующие для этих танков.

В 2014 году, после вторжения РФ на Донбасс, Уралвагонзавод попал под санкции ЕС. Иностранные компании должны были прекратить какие-либо проекты и отношения с этим предприятием.

В 2016 году Электромашина за 155,5 млн рублей через посредника купила линию термообработки производства компании CODERE SA. Швейцарская фирма о сотрудничестве с Электромашиной объявила еще в 2013 году.

С российской оборонной промышленностью сотрудничает еще одна швейцарская компания — GF Machining Solutions. В 2018 году АО Конструкторское бюро приборостроения в Туле получило от GF Machining Solutions оборудование на более 722 млн рублей — это 23 фрезерных обрабатывающих станка марок MIKRON HPM 600HD, 12 фрезерных обрабатывающих станков MIKRON HEM 500U, один прошивной станок AgieCharmilles FORM 20 и фрезерный обрабатывающий станок MIKRON HPM 1150U.

Российская компания занимается конструированием оружия. Конструкторское бюро выпустило ЗРПК Панцирь, который Россия сейчас использует в войне против Украины. Также в бюро разрабатывают системы высокоточного оружия классов земля-земля, земля-воздух, воздух-земля и конструируют гранатометы, снайперские винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы.

А в 2017 году ОАО Ижевский механический завод в Удмуртии получил от швейцарской GF Machining Solutions проволочно-вырезной станок AgieCharmilles CUT 20 P за 169 648 евро. Этот российский завод выпускает 86% всего стрелкового оружия, в частности, пистолеты Макаров и Ярыгина.

Как отмечают журналисты, именно такое оружие было найдено в селе Дымер Киевской области после 35 дней российской оккупации.

В 2018 году крупнейший в России производитель авиадвигателей ПАО ОДК-УМПО (Уфа, Башкортостан) получил универсальный заточный станок WALTER HELITRONIC MINI POWER за более чем 81 млн рублей от немецкого Walter.

В том же году ОДК-УМПО приступило к разработке двигателя для истребителя Су-57. А уже в мае 2022 года российские пропагандисты восхваляли, что проводятся испытания истребителей пятого поколения Су-57 на войне против Украины.

Сотрудничает с Россией и швейцарский производитель Fritz Studer AG. В 2018 году компания поставила крупнейшему предприятию авиационного и космического двигателестроения ПАО Кузнецов в Самаре два универсальных круглошлифовальных станка Studer S21 cnc, стоимостью более 316 млн рублей.

ПАО Кузнецов производит двигатели для стратегических бомбардировщиков Ту-160 Белый лебедь, глубоко модернизированных Ту-160М, Ту-95МС и для дальних самолетов Ту-22М3. Сейчас всю эту авиацию вражеская армия применяет на войне в Украине.

А в 2019 году Fritz Studer AG выполнил заказ АО ММЗ Авангард (Москва) — единственного предприятия в РФ, которое выпускает ракеты для зенитных систем C-300 и C-400. Такое вооружение российские войска применяли на Харьковском направлении в апреле 2022 года.

В 2019 году на АО НПП Калужский приборостроительный завод Тайфун приехал токарный станок TNA 400 стоимостью в €260 тыс. от немецкого производителя Index Traub. Российское предприятие производит радиолокационные станции для надводных кораблей ВМФ РФ и береговые ракетные комплексы. Например, россияне используют для обстрелов Украины из Крыма ракетный комплекс Бал.

Российский АО Чепецкий механический завод (Глазов, Удмуртия) в 2019 году получил от немецкого производителя Blohm Jung GmbH станок профилешлифовальный с ЧПУ Planomat HP 412 за более чем 41 млн рублей. Чепецкий механический завод входит в структуру Росатома, сотрудники последнего принимали участие в захвате Запорожской АЭС.

В 2019 году итальянская Hexagon Metrology S.p.A. продала российскому АО Ижевский электромеханический завод КУПОЛ координатно-измерительную машину Micra Hexagon Metrology стоимостью свыше €171 тыс. Российский завод поставляет для Минобороны РФ ЗРК семейства Тор.

А швейцарский производитель Sylvac SA в 2018 году продал РФ оптическую систему для контроля тел вращения модели Scan 52 стоимостью почти в 3 млн рублей. Заказчик – АО Новосибирский патронный завод, который выпускает патроны к снайперским винтовкам Точность, которыми в 2017 году вооружили Росгвардию.

Как компании обходят санкции

Так, в санкционные списки входят: корпорация Уралвагонзавод, АО Конструкторское бюро приборостроения, Ижевский механический завод, АО Ижевский электромеханический завод КУПОЛ, Уфимское моторостроительное производственное объединение, АО ММЗ Авангард.

Но сотрудничество происходит посредством “фирм-прокладок”, например, через швейцарскую фирму Galika AG. Она продает оборудование в РФ через ряд филиалов. Один из них – Галика ЦТС. Согласно данным тендеров, только за 2016-2021 годы сумма контрактов, которые заключила Галика ЦТС с российскими компаниями, составляла 1,4 млрд рублей.

Швейцарский производитель GF Machining Solutions в июне 2014 года стал членом российско-швейцарского центра компетенций в области технологий микрообработки.

Немецкая Walter Maschinenbau также знала о конечном получателе своей продукции, ведь свое дорогостоящее оборудование должна устанавливать и обслуживать компания-производитель.

Немецкая Fritz Studer AG уполномочила Galika AG поставлять свои станки в РФ. Немецкий Index Traub даже в 2016 году открыл офис в российском Тольятти Самарской области.

Немецкая Blohm Jung GmbH на своем сайте пишет, что является частью UNITED GRINDING Group с дочерними компаниями для рынков Индии, Китая, России и США.

Федеральная налоговая служба РФ насчитала не менее восьми компаний, аффилированных со швейцарской Galika AG в России.