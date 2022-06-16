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Курс по банковским картам вырос: сколько стоит гривна, доллар и евро в Польше

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Курс по банковским картам вырос: сколько стоит гривна, доллар и евро в Польше
Фото: Depositphotos

По состоянию на 16 июня средний банковский курс гривны в Польше составляет около 0,125 злотых за 1 грн. По сравнению с 15 июня, он почти не изменился.

Обменяв 100 грн в польском банке, можно получить от 12,5 злотых (по среднему банковскому курсу) до 15,25 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам вырос:

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  • курс по карте Mastercard – 15,18 польских злотых за 100 грн;
  • курс по карте Visa – 14,58 польских злотых за 100 грн.

Курс доллара в польских банках минимально вырос и в среднем составляет 4,4 польских злотых за $1. Поэтому, обменяв $100, можно получить около 440 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам также вырос:

  • курс по карте Mastercard – 444 злотых за $100;
  • курс по карте Visa – 426,47 злотых за $100.

Средний банковский курс евро на 16 июня составляет 4,575 польских злотых за €1. Обменяв €100, можно получить около 457 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам:

  • курс по карте Mastercard – 461,08 злотых за €100;
  • курс по карте Visa – 455,55 злотых за €100.

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