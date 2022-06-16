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Только Путин несет ответственность за войну в Украине: Столтенберг ответил Папе Римскому

Валентина Летяк, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает неуместными намеки Папы Римского Франциска о том, что полномасштабное вторжение России в Украину “возможно, как-то спровоцировано“, поскольку за войну несет ответственность только Владимир Путин.

– НАТО – оборонный альянс, а война в Украине – это война президента Путина, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает Альянс на протяжении многих лет – поддерживает независимое суверенное государство в Европе – Украину, – сказал он на брифинге в Брюсселе, комментируя недавнее заявление понтифика.

По его словам, страны Альянса вовлечены в учения украинских военных, помогают, дают вооружение, поэтому здесь не может быть и речи о какой-либо угрозе или провокации.

– Это не провокация. И это то, что мы продолжаем делать. Поэтому президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украина, — подчеркнул Столтенберг.

Папа Римский Франциск в интервью La Civiltà Cattolica заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину было “возможно, как-то спровоцировано“.

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Понтифик припомнил разговор накануне войны с одним из глав государств, в котором его предупреждали, что НАТО “лает на ворота России”.

Источник: УНИАН
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