Июнь, 16 в 23:17

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые из его телефонных звонков к президенту РФ Владимиру Путину происходили по просьбе украинских властей, хотя чаще он звонил по собственной инициативе.

Об этом французский лидер сказал в разговоре с украинскими журналистами во время визита в Киев.

Эммануэль Макрон признал, что его общение с президентом России не дало результатов, а после визита в Украину это стало особенно ощутимым.

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— Конечно, учитывая то количество часов, которые я провел на телефоне, честно вам скажу, и со всем прозрением, которое я теперь получил, особенно посетив Бучу и Ирпень, я теперь не то что разочарован, это недостаточно сильное слово, когда видишь это варварство, к чему все это привело. Но, несмотря на это, я считаю, что это нужно будет делать, потому что рано или поздно Зеленскому нужно будет разговаривать с Путиным, договариваться, – сказал Эммануэль Макрон.

Французский лидер добавил, что иногда звонить в Кремль его просил официальный Киев.

— Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные сообщения или предложения, – заявил президент Франции.

Кроме того, французский лидер утверждает, что не питает иллюзий относительно намерений президента РФ.

– Именно поэтому я приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась. Поэтому зимой я ездил в Москву, и до того столько времени провел с этим человеком. Я понимал, что каждый этап, к которому он будет переходить, каждый новый шаг будет создавать что-то необратимое и для Украины, и для России, – пояснил он.

Эммануэль Макрон часто подвергался критике из-за постоянных разговоров с российским президентом после 24 февраля.