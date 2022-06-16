Июнь, 16 в 18:24

Голландская разведка обнаружила шпиона, работающего на российскую военную разведывательную службу (ГРУ), который выдавал себя за бразильца.

Об этом сообщает BBC.

Шпион якобы прибыл из Бразилии и должен был начать стажировку в Международном уголовном суде, а это значит, что у него был бы доступ к системам суда.

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Но голландские правоохранители сработали на опережение и шпиона задержали в Нидерландах и отправили обратно в Бразилию.

— Если бы офицеру разведки удалось начать работу в Международном уголовном суде, он смог бы собирать там разведданные или кого-то завербовать, а также получить доступ к цифровым системам суда, — сообщили в службе безопасности Нидерландов AIVD.

Отмечается, что он также мог бы повлиять на уголовное разбирательство МУС.

Шпион был нелегалом — это особый тип тайного шпиона, на котором специализируется Россия. Мужчина выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру, родившегося 4 апреля 1989 года, хотя на самом деле его настоящее имя — Сергей Владимирович Черкасов, родившийся 11 сентября 1985 года.

У Черкасова было хорошо продуманное прикрытие, под которым он скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который работал в Генеральном штабе ВСУ.