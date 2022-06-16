В Киеве арестовали активы белорусского предприятия на 4 млрд грн

Июнь, 16 в 14:39

В Киеве арестовали активы белорусского предприятия на общую сумму 4 млрд грн. Компания оказывала услуги по добыче нефти и природного газа.

По данным Киевской городской прокуратуры, речь идет о корпоративных правах предприятия-резидента Беларуси. Арестован уставный капитал в размере почти 1 млрд грн и имущество ориентировочной стоимостью 3 млрд грн. Сейчас планируют передать имущество компании в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

По данным следствия, во время своей деятельности предприятие использовало оборудование Республиканского унитарного предприятия Белоруснефть.

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Прокуратура открыла уголовное производство по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, злоупотребление полномочиями юридическим лицом (по ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.