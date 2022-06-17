Россия никогда не возьмет под контроль Украину – глава ВС Британии
Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия уже “стратегически проиграла” войну в Украине и теперь является “более ослабленной силой”.
Адмирал заявил, что Россия претерпит больших потери, у нее заканчиваются войска и передовые ракеты, и она никогда не сможет захватить всю Украину.
— Это ужасное заблуждение России. Россия никогда не возьмет под контроль Украину, – сказал он в интервью PA Media.
По словам Радакина, президент России Владимир Путин потерял 25% сухопутных сил России только из-за “крохотных” успехов, и при усилии НАТО РФ станет “еще более ослабленной”.
— Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция стремятся присоединиться, – сказал он.
Радакин сказал, что хотя Путин может достичь “тактических успехов” в ближайшие недели, но это произойдет за счет четверти мощи российской армии ради “крохотных” успехов.
— У России есть уязвимые места, потому что у нее заканчиваются люди, у нее заканчиваются высокотехнологичные ракеты. Путин использовал около 25% мощности своей армии, чтобы завоевать крошечную территорию. У нее 50 тыс. человек погибли или получили ранения. Россия терпит неудачу, — сказал адмирал.
Утверждения Радакина перекликаются с отчетами британской разведки, в последнем из которого говорится, что некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно насчитывающие от 600 до 800 человек, смогли набрать лишь 30 солдат.
Несмотря на то, что Россия добивается тактического успеха на Донбассе, эти успехи были достигнуты “значительной затратой ресурсов” и концентрацией сил и огня на одной части общей кампании.