Июнь, 17 в 17:32

Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия уже “стратегически проиграла” войну в Украине и теперь является “более ослабленной силой”.

Адмирал заявил, что Россия претерпит больших потери, у нее заканчиваются войска и передовые ракеты, и она никогда не сможет захватить всю Украину.

— Это ужасное заблуждение России. Россия никогда не возьмет под контроль Украину, – сказал он в интервью PA Media.

По словам Радакина, президент России Владимир Путин потерял 25% сухопутных сил России только из-за “крохотных” успехов, и при усилии НАТО РФ станет “еще более ослабленной”.

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— Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция стремятся присоединиться, – сказал он.

Радакин сказал, что хотя Путин может достичь “тактических успехов” в ближайшие недели, но это произойдет за счет четверти мощи российской армии ради “крохотных” успехов.

— У России есть уязвимые места, потому что у нее заканчиваются люди, у нее заканчиваются высокотехнологичные ракеты. Путин использовал около 25% мощности своей армии, чтобы завоевать крошечную территорию. У нее 50 тыс. человек погибли или получили ранения. Россия терпит неудачу, — сказал адмирал.

Утверждения Радакина перекликаются с отчетами британской разведки, в последнем из которого говорится, что некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно насчитывающие от 600 до 800 человек, смогли набрать лишь 30 солдат.

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Несмотря на то, что Россия добивается тактического успеха на Донбассе, эти успехи были достигнуты “значительной затратой ресурсов” и концентрацией сил и огня на одной части общей кампании.