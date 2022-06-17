Попытка Путина вернуть Украину в орбиту РФ получила обратный эффект: СМИ о решениях Еврокомиссии

Июнь, 17 в 20:34

Европейская комиссия рекомендовала Украине предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В заключении, опубликованном в пятницу, глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина и Молдова должны получить статус кандидата при условии, что они, в частности, улучшат свою судебную систему.

В то же время, по мнению Еврокомиссии, состояние демократии в Грузии, тоже претендующей на кандидатство, не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

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На следующей неделе лидеры Европейского Союза решат, предоставлять ли трем государствам статус кандидата в ЕС, хотя на полное членство, вероятно, понадобятся годы. Факты ICTV собрали обзор иностранной прессы относительно решения Еврокомиссии предоставить Украине кандидатство на членство в Евросоюзе.

Решение предоставить статус кандидата в ЕС для Украины “стало бы историческим шагом для Украины”, пишет британский The Guardian. Отмечается, что украинцы стремятся к демократическим изменениям с 2014 года с Революции Достоинства.

Газета пишет, что некоторые страны ЕС опасаются давать Украине ошибочную надежду на полноценное членство, которое может занять десятилетие.

Отмечается, что решение о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС является очень сложным процедурным шагом, который обычно занимает годы. Твк, Албании понадобилось более пяти лет, чтобы получить этот статус. Северная Македония стала кандидатом в ЕС в 2005 году, но все еще ожидает начала переговоров о членстве.

Американская газета The Washington Post отмечает, что рекомендация Еврокомиссии предоставить статус кандидата на членство в ЕС для Украины и Молдовы поступила на следующий день после визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев, выразивших свою поддержку.

Однако отмечается, что для “продвижения вперед” необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС. Но даже тогда полноправному членству Украины и Молдовы может понадобиться много лет.

Но поддержка Еврокомиссии подчеркивает “новое чувство неотложности необходимости поддержки Европы в Украине” из-за агрессии со стороны России, а также “возрастающего желания послать сообщение” президенту РФ Владимиру Путину о будущем Европы.

— Дипломаты ЕС все чаще воспринимают поддержку Украины и других стран, граничащих с Россией как сигнал Путину. Путин утверждал, что Украина не является “настоящей страной” и стремится насильственно ее захватить, а также другие страны упрятать в сферу влияния РФ.

Газета отмечает, что “членство Украины и Молдовы в Евросоюзе бросает вызов амбициям Путина”. Единственный вопрос, готовы ли все страны-члены ЕС поддержать украинские амбиции в ЕС. Кандидатура Украины уже давно поддерживается странами Балтии и другими странами Восточной Европы. Но Нидерланды, Дания и Португалия – среди тех, кто остается скептическими, хотя ни одна страна твердо не заявила о закрытых дверях для Украины.

Это была страстная просьба: в то время как в его стране бурлила война, президент Украины Владимир Зеленский в начале марта попросил разрешить его стране присоединиться к ЕС, пишет The New York Times.

— Мы доказали, что, по меньшей мере, мы точно такие же, как и вы. Докажите, что вы с нами, докажите, что вы не отпустите нас, докажите, что вы действительно европейцы, – сказал Зеленский во время выступления в Европарламенте.

В пятницу его просьба была положительно одобрена, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок.

Отмечается, что стремление Зеленского именно о вступлении в ЕС вряд ли будет удовлетворено в ближайшее время: присоединение к блоку – это кропотливый и тяжелый процесс, который может занять до десяти лет. К примеру, Польша подала официальный запрос на присоединение в 1994 году и не была принята до 2004 года. И хотя есть прецеденты ускоренного пересмотра заявок: Швеции и Финляндии удалось присоединиться к ЕС через несколько лет после подачи заявки, но это случается редко.

NYT отмечает, что, несмотря на то, что украинский процесс членства в ЕС, вероятно, будет постепенным и столкнется со значительными проблемами, попытка страны наладить более тесные связи с НАТО и ЕС подчеркивает, что “попытка Владимира Путина вернуть Украину в орбиту России силой, кажется , получила обратный эффект”.

Испанский El Pais пишет, что встреча стран ЕС 23-24 июня будет “напряженной и сложной”. Ведь предоставление статуса кандидата на членство для Украины и Молдовы, а также европейской перспективы для Грузии даст толчок к вступительным переговорам с балканскими странами Албанией и Северной Македонией, которые даже не успели их начать.

– Но джекпот несомненно достается Зеленскому. Война, начатая президентом Путиным, привела к укреплению национального сознания в Украине. Брюссель хочет мира. И, когда он наступит, чтобы материализовать возрождение Украины в форме государства, свободного от напастей и недостатков, накопленных под опекой Москвы. Речь идет о коррупции, чрезмерной власти олигархов и хрупкости правового государства.

После катастрофы двух мировых войн возникла процветающая Европа, защищенная Вашингтоном. Издание пишет, что Брюссель стремится сыграть ту же роль с Украиной, восстановление которой будет нуждаться в огромных международных экономических усилиях, прежде всего, со стороны ЕС.

Но утверждение Комиссии – это больше отправная точка, чем цель. Признание – это не юридический статус, а только политический ярлык. И следующий, действительно, значительный шаг – это начало переговоров о вступлении, но Комиссия ставит его условием соблюдения Киевом долгого и сложного ряда реформ.

Аналитик по обороне и безопасности Филипп Ингрем в интервью телеканалу Sky отметил, что рекомендация Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС “важна со стратегической точки зрения”.

— С оперативной точки зрения это поможет подбодрить украинских военных, украинских политиков и их стаф.

По его словам, это посылает сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что Европа полностью стоит за Украиной.

Источники: Sky News, The Washington Post, The Guardian, NYT, El Pais