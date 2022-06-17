Июнь, 17 в 13:59

Дания и Швеция готовы поддержать предоставление Украине статуса государства-кандидата на членство в Европейском Союзе.

Как проинформировал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, если Еврокомиссия предоставит положительную рекомендацию по Украине, датское правительство готово поддержать такое решение.

– Если Еврокомиссия решит, что Украина готова получить статус кандидата, то это то, что мы можем поддержать, — подчеркнул Кофод.

Такое заявление последовало после того, как лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии во время официального визита в Киев заявили о своей поддержке предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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Кофод уточнил, что получение этого статуса не означает, что путь к членству будет кратким или легким.

– Также важно сказать, что нужно пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям, — отметил Кофод, добавив, что речь идет о проведении реформ.

Копенгагенские критерии, в частности, касаются демократии, верховенства права и прав человека, борьбы с коррупцией.

Кофод также опроверг обнародованные ранее в СМИ сообщения, что Дания высказывалась против предоставления Украине статуса кандидата на этом этапе.

– Мы постоянно поддерживали Украину, – утверждал он.

Как информируют местные СМИ, прежде чем премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправится в Брюссель на саммит ЕС, чтобы поддержать решение по Украине, она должна получить мандат в парламенте.

О поддержке предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе “с условиями” заявила и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

– Только что участвовала в комитете ЕС, где я сказала Совету по иностранным делам, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями, — написала Линде в своем Twitter-аккаунте.

Precis deltagit på EU-nämnden där jag inför FAC berättat om att Sverige stödjer ???????? med kandidatlandsstatus med villkor. Jag informerade också om EU:s svar på Rysslands aggression mot ????????, om utvecklingen i länderna på Afrikas horn och om EU:s samarbete med Egypten. — Ann Linde (@AnnLinde) June 17, 2022

Следует отметить, что Европейская комиссия сегодня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. В то же время, Еврокомиссия предоставляет план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Теперь лидеры стран Евросоюза должны принять окончательное решение о предоставлении нашему государству статуса кандидата на саммите 23-24 июня.

Источник: Ekstra Bladet, DR Nyheder, Анн Линде