Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата, от Грузии ждут реформ

Июнь, 17 в 14:46

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз, как и Украине. Об этом во время брифинга сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы рекомендуем, чтобы Совет предоставил Молдове европейскую перспективу и статус кандидата – с пониманием, что страна должна осуществить еще ряд важных реформ, – заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что в последнее время Молдова продемонстрировала решимость реформ, и этот путь поддерживают граждане страны.

— Конечно, впереди еще долгий путь – ее экономика и особенно публичное управление нуждаются в значительных улучшениях. Но при условии, что лидеры страны сохранят нынешний курс, мы считаем, что у страны есть потенциал достичь соответствия критериям, — отметила она.

Молдове нужно завершить реформу публичного управления, улучшить управление финансами, систему госзакупок, а также провести изменения в судебной системе, усилить борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также улучшить защиту прав, в частности в сфере прав меньшинств и противодействия насилию в отношении женщин.

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В то же время, что касается Грузии, фон дер Ляйен заявила, что состояние демократии в этой стране не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения в получение этого статуса.

— Рекомендуем предоставить европейскую перспективу и (в будущем) определить, насколько Грузия отвечает требованиям предоставления статуса кандидата, — пояснила она.

По решению Комиссии, в Грузии есть “фундамент для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств”, однако, в отличие от Украины и Молдовы, этот фундамент не развит достаточно, а “последние события подорвали прогресс страны».

Еврокомиссия определила 12 блоков критериев, согласно которым Грузия должна продемонстрировать прогресс, чтобы получить статус кандидата. Среди них: снятие вопроса политической поляризации, выполнение политического “соглашения Мишеля”, изменение избирательного законодательства, создание плюрализма СМИ и другое.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.