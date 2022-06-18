Июнь, 18 в 20:23

Сотен британских десантников запретили участвовать в ежегодных учениях НАТО на Балканах после появления видео с оргией в военных казармах. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Отмечается, что новый глава армии, генерал Патрик Сандерс направил письмо генералам и командировам, в котором отметил, что не хочет “рисковать миссией или репутацией британской армии”, отправляя их за границу.

В июне выяснилось о начатом полицейском расследовании в отношении восьми десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады. Солдат сняли за оргией с гражданской женщиной в военной казарме Мервилла в Колчестере, графстве Эссекс. Сообщается, что другие десантники наблюдали за интимным действием, а оргия состоялась с обоюдного согласия.

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The Times отмечает, что несмотря на то, что военная полиция установила, что состав преступления обнаружен не был, Сандерс сказал, что эта деятельность могла быть истолкована как “унижение женщин” и что это противоречило армейским ценностям и стандартам.

Газета сообщила, что женщину за пять месяцев нелегально привозили в казарму 31 раз. Отмечается, что последний инцидент произошел после серии других случаев ненадлежащего поведения солдат во время учений в Северной Македонии в мае, когда британские десантники были обвинены в “непрофессиональном поведении”.

— Мое послание для армии ясно – наше разрешение на деятельность основано на доверии и уверенности, и мы должны соблюдать самые высокие стандарты, – цитирует письмо Сандерса Times.

Он добавил, что “такое поведение является неприемлемым, подавляет и вредит репутации армии”.

Ежегодные учения на Балканах проходят в течение 10 дней совместно с союзниками НАТО, хотя обычно войска там находятся более месяца. Более 400 десантников ездят в Боснию и Косово. В этом году они потеряют плату и премию, которую они обычно получают за зарубежные миссии.

Солдаты, непосредственно вовлеченные в съемке оргии, также будут убраны из списка лиц, которые примут участие в следующей боевой группе батальона Воздушные маневры, которая находится в состоянии готовности к развертыванию в ответ на глобальные кризисы.