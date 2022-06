Хотел приветствовать сторонников: Байден упал с велосипеда во время прогулки

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время поездки возле своего дома в Рехобот-Бич в Делавере, когда он и его жена праздновали 45-летие свадьбы.

Отмечается, что глава Белого дома упал, когда остановился, чтобы приветствовать своих поклонников. Судя по его словам, он не получил травмы.

Байден сказал журналистам, что не снял обувь с педалей велосипеда, что привело к падению.

Приблизительно спустя 10 секунд после падения служба безопасности помогла ему подняться. Толпа, присутствовавшая во время инцидента, начала хлопать в ладони.

NOW — Biden falls off bike on Delaware ride with Jill.pic.twitter.com/iULl1ieDGS

— Disclose.tv (@disclosetv) June 18, 2022