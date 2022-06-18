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Факты / Мир / Мировые новости

Хотел приветствовать сторонников: Байден упал с велосипеда во время прогулки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время поездки возле своего дома в Рехобот-Бич в Делавере, когда он и его жена праздновали 45-летие свадьбы.

Отмечается, что глава Белого дома упал, когда остановился, чтобы приветствовать своих поклонников. Судя по его словам, он не получил травмы.

— У меня все хорошо, — сообщил президент.

Байден сказал журналистам, что не снял обувь с педалей велосипеда, что привело к падению.

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Приблизительно спустя 10 секунд после падения служба безопасности помогла ему подняться. Толпа, присутствовавшая во время инцидента, начала хлопать в ладони.

Корреспондент Daily Mail, который был на месте инцидента, сообщил, что Байден пообщался с толпой, после чего сел на велосипед и вместе с женой и охраной поехал дальше.

Сообщается, что в пятницу супруги Байденов отметили 45-ю годовщину свадьбы и сейчас проводят выходные на пляже с котом Уиллоу.

Источник: Daily Mail
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