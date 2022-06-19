Июнь, 18 в 23:54

Германия пообещала Украине почти 542 млн евро военной помощи до 7 июня, но доставила всего 192 миллиона – 35% от обещанного.

Об этом сообщает издание Bild.

Обещанная военная помощь Украине поставила Германию на четвертое место после США, Польши и Великобритании. Но вот фактическое оказание этой самой помощи опустило ФРН на восьмое место – после Канады, Норвегии, Эстонии и Латвии.

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США пообещали больше всего помощи — 4,14 млрд евро и выполнили на 1,97 млрд евро, что составляет 48% от обещанного. В евро они помогли примерно в десять раз больше, чем Германия.

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На 100% в поставках выполнили свои обещания — это Норвегия, Франция, Латвия, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Хорватия, Болгария, Австрия, Румыния и Польша.

— Объем обещанной помощи в виде оружия, включая тяжелое вооружение, в последнее время значительно увеличился, — говорят исследователи Ukraine Support Tracker, на который и ссылается издание Bild.

Эти данные помогают объяснить срочные обращения украинского правительства к правительству Германии, отмечает Кристоф Требеш, директор по исследованиям IfW Kiel и руководитель группы, которая занимается расчетами Ukraine Support Tracker.

Для своих расчетов исследователи используют сообщения официальных государственных органов и международных СМИ.