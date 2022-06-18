Июнь, 18 в 19:39

Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя “красную линию”, чтобы Украина победила в войне против России. Об этом после еженедельного заседания Рады министров заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Издание Telegraaf отмечает, что после заседания журналисты спросили Рютте, не втягиваются ли Нидерланды все больше в войну, которая не обязательно ихняя.

— Война в Украине — это также наша война. Давайте договоримся об этом, – ответил Рютте.

Он отметил, что Нидерланды “делают все возможное”, чтобы “Украина смогла победить”. По словам Рютте, “красная линия” заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией.

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— Но в остальном мы делаем все возможное с финансовой поддержкой, военной поддержкой, а также системами тяжелого вооружения, — сказал премьер.

Он обратил внимание, что Нидерланды совместно с Германией отправляют в Украину бронированные гаубицы.

— Тяжелых систем не так много. Мы это делаем, потому что это наша война. Если что-то пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что будет дальше? На самом деле, это прямая угроза нашей безопасности, – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что важно, чтобы нидерландцы были готовы “к последствиям”.

— Эти последствия также влияют на наши кошельки. Но мы должны сделать это ради нашей безопасности и свободы, — добавил премьер.

Позже во время пресс-конференции Рютте снова повторил тезис о том, что “война в Украине — это и наша война”. А также, что нужно сделать все возможное, чтобы приблизить Украину к победе.

Накануне правительство Нидерландов сообщило, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. До сих пор официальный Амстердам колебался и ожидал рекомендации Европейской комиссии.

Источник: Telegraaf